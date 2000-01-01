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28.05 01:10   MIGnews.com

Факт: рак желудка встречается у мужчин чаще, чем у женщин

У мужчин в два раза чаще, чем у женщин, диагностируют рак желудка, в числе причин заболевания называют вредные привычки, неправильное питание и сниженную экспрессию гена RNF43, свидетельствует статистика Американского онкологического сообщества.

По данным издания, причины возникновения и механизмы развития рака желудка изучены мало. К ним, в первую очередь, относят курение, так как табачный дым и продукты горения попадают не только в легкие, но и в желудок, разрушая клетки слизистой. Некоторые ученые считают, что алкоголь также повышает вероятность этого заболевания, но эта связь не доказана.

Кроме того, исследователи говорят и о корреляции заболеваемости раком желудка и пищевых привычек: большое количество соли, крахмала, маринованные и копченые продукты повышают риск этого заболевания.

Также сообщается, что если у близких родственников был рак желудка, то вероятность заболеть повышается на 20%. Известно и о влиянии сниженной экспрессии гена RNF43 на возникновение рака желудка.

Рак желудка чаще встречается у пожилых людей.


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