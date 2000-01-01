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27.03 20:39   MIGnews.com

Африка хочет запретить вейпинг и кальян в лету 2018

В большинстве стран Европы купить вейп не вызывает сложностей. Однако, некоторые страны все же принимают решение бороться с электронным парением и вводят разного рода запреты на законодательном уровне. Страны Африки также принялись следовать подобным тенденциям. Так, Гана намерена в ближайшее время запретить е-сигареты. Служба здравоохранения Ганы подтвердила свое намерение на World Conference on Tobacco or Health, которая прошла в марте 2018 года в Кейптауне, Южная Африка.

Африка хочет запретить вейпинг и кальян в лету 2018
Дайвин Дарлингтон, главный научный сотрудник службы здравоохранения Ганы, сказал, что запрет будет также распространяться и на использование кальяна и основывается на неопубликованных исследованиях со стороны службы здравоохранения (согласно ганскому изданию Myjoyonline).

В Myjoyonline говорится о том, что служба работает с Министерством здравоохранения, чтобы запретить использование электронных сигарет и кальяна. Считается, что вейпинг и курение кальяна - опаснее сигарет, поскольку касаются общественного здравоохранения. Запрет на это - единственный выход в Гане и к середине 2018 года запрета нужно добиться.

В первый раз, когда было проведено первое исследование, «посвященное» электронной сигарете и кальяну, был получен удивительный результат молодежь постепенно переходит от традиционного употребления табака к курению кальяна и вейпингу.
Африка хочет запретить вейпинг и кальян в лету 2018

8,5% молодежи в возрасте от 13 до 15 лет используют электронные сигареты и почти столько же курят кальян. Исследование не было опубликовано и цифры кажутся необычайно высокими для страны с относительно низким курением.

Среди мужчин в Гане (15 лет и старше) 13,1% курят ежедневно, но только 0,17% подростков от 10 до 14 лет являются регулярными курильщиками. Среди женщин и девочек показатели еще ниже и курение составляет 0,4 и 0,21% в день.

Предпосылки на запрет поступают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких. Оба международных службы здравоохранения давно боролись против электронных сигарет и всех других форм снижения вреда от табака.

Гана является конституционным демократическим государством в Западной Африке. Бывшая британская колония является одной из самых стабильных стран континента. В Гане около 29 миллионов граждан.

Сегодня же в Африке законы о вейпинге начали активно приниматься, но эксперты считают, что запрещающих норм должно быть больше.
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