27.03 16:46 MIGnews.com

Израиль: Шекелем по курильщикам

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В течение года сигареты убивают почти восемь тысяч израильтян, причем почти 10% из них являются пассивными курильщиками, вынужденными по тем или иным причинам дышать сигаретным дымом. Каждый пятый молодой человек в Израиле курит, но радует, что все больше людей осознают насколько это вредная привычка и в последние годы процент курильщиков в Израиле постепенно снижается.Если начале 80-х годов прошлого века курили 45% израильтян, то в начале 90-х годов – 40%, а в конце 90-х – уже 32%. Тем более, что курить в Израиле — удовольствие не из дешевых, ведь только за последние несколько лет цена на сигареты выросла на десятки процентов. На фоне дороговизны, курильщики в Израиле находятся в постоянном поиске более дешевых путей подышать воздухом через фильтр сигареты. Еще совсем недавно, многие, в основном не самые тяжелые из курильщиков, предпочитали покупать сигареты либо в розницу, либо в небольших — нестандартных — упаковках.Естественно, подобная покупка выходила дороже, но в данном случае условия сделки удовлетворяли и продавца, и покупателя: один зарабатывал немного больше, а другому не приходится выкладывать несколько десятков шекелей за ненужную, в общем-то, пачку сигарет. Но подобной практике пришел конец, потому что в Кнессете усмотрели в этом поощрение молодых курильщиков, у которых всегда найдется пару шекелей на сигарету и, кроме того, продавцов заподозрили в налоговых махинациях при продаже нестандартных упаковок. Так или иначе, законодательная комиссия Кнессета утвердила поправку к налоговому кодексу, согласно которой в случае продажи сигарет в нестандартной упаковке по цене в пять шекелей и менее продавец заплатит штраф в размере 4000 шекелей. Параллельно с этим многие курильщики перешли на самокрутки, потому что, повышая цены на сигареты, государство не меняло цены на табак.Если бы налоги росли пропорционально, то килограмм табака стоил бы сегодня не 450 шекелей, а 1.250 шекелей. С 2012 по 2016 год число курящих табак увеличилось более чем в 10 раз, а импорт табака вырос с 60 тысяч килограммов в год до 695 тысяч килограммов. Но теперь, похоже, ситуация изменится: правительством принято решение об увеличении налога на табак, ведь на существующей разнице государство теряет более 300 миллионов шекелей в год. В связи с этим в ближайшее время планируется поднять налог на один килограмм на 800 шекелей.