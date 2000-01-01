27.03 05:35 MIGnews.com

Проветривание - лекарство от диабета и ожирения

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Проветривание помещений помогает избежать таких заболеваний, как диабет II типа и ожирение, передает The Telegraph, ссылаясь на эндокринолога Оксфордского университета Эшли Гроссман.Такой вывод Гроссман сделал на основании исследований о влиянии глобального потепления на здоровье человека, опубликованных голландскими учеными в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.Исследователи предположили, что повышение средней температуры на один градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом.Это объясняется тем, что в жару организм человека перестает тратить калории на поддержание тепла, в результате чего повышается чувствительность к инсулину и увеличивается вес.Гроссман подчеркнул, что оставив даже ненадолго открытым на ночь окно, можно значительно снизить риск заболеваний.