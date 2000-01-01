Нетаниягу: Израиль – страна-пионер в изоляции вируса-убийцы
Израиль является первой страной, которая пошла на радикальные меры из-за распространения коронавируса нового типа в мире.
Такое заявление 27 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу по итогам переговоров, передает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
В частности, он посетил оперативный штаб "Маген Давид Адом" по борьбе с коронавирусом. На совещании также присутствовали министр здравоохранения Яаков Лицман, министр финансов Моше Кахлон, министр туризма Ярив Левин, генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат.
"Поскольку здоровье израильских граждан является нашим приоритетом, мы предприняли шаги, которых не предприняли другие страны: мы первыми в мире запретили полеты из стран, в которых вирус получил значительное распространение и другие. Сегодня я объявляю еще об одном шаге, который мы уже начали предпринимать, насколько мне известно, первыми в мире. Мы – страна-пионер в принятии подобных мер", – сказал Нетаниягу.
Он призвал каждого возвращающегося из какой-либо страны гражданина с симптомами коронавируса звонить на горячую линию МАДА по номеру 101. Парамедики и врачи опросят потенциально больного и в случае необходимости отправятся домой к пациенту для проведения теста.
"Это – новаторская вещь, которая может помочь предотвратить распространение вируса, и я прошу граждан Израиля о сотрудничестве. Я знаю, что существует и финансовое бремя, которое несут авиакомпании и другие предприятия, я назначил министра финансов Моше Кахлона руководителем комиссией министров, в задачи которой войдет помощь таким компаниям. Граждане Израиля должны знать, что ситуация в надежных, ответственных руках, мы хотим осторожности, но также намерены вести себя ответственно", – добавил Нетаниягу.
Он попросил израильтян прислушиваться к инструкциям, сотрудничать с властями и не поддаваться панике. Специальный штаб МАДА будет выпускать указания в соответствии с развитием ситуации.
"До сих пор мы были самой передовой страной в мире в этом вопросе, будем в авангарде и далее. Как видите, мы действуем ответственно и последовательно в стремлении к взаимодействию с общественностью", – отметил глава правительства.
Нетаниягу также рассказал, что накануне посетил церемонию закладки первого камня в фундамент новой больницы в Кирьят-Ате, где встретился с местными арабоязычными врачами – профессором Фаидом Хакимом, директором Английской больницы в Нацерете, и доктором Соней Хабиб из Хайфы.
"Я спросил их, доходят ли рекомендации, которые мы даем на иврите, до арабоязычных граждан Израиля. Они заверили меня, что да. Мы надеемся, что вирус не придет в каждый дом, но в какой-то дом он все-таки проникнет и потребует домашнего карантина. Человек должен находится в комнате один. Знаю, что остальным членам семьи придется потесниться, но прошу вас сделать это. Мы можем контролировать болезнь, и мы, насколько мне известно, работаем лучше, чем любая другая страна в мире. Это зависит и от рекомендаций, которые мы получаем из штаба МАДА, от министерств, от министерства главы правительства, это зависит и от вас, граждане Израиля, от всех без исключения", – резюмировал он.