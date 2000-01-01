27.02 19:31 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль – страна-пионер в изоляции вируса-убийцы

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Израиль является первой страной, которая пошла на радикальные меры из-за распространения коронавируса нового типа в мире.Такое заявление 27 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу по итогам переговоров, передает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.В частности, он посетил оперативный штаб "Маген Давид Адом" по борьбе с коронавирусом. На совещании также присутствовали министр здравоохранения Яаков Лицман, министр финансов Моше Кахлон, министр туризма Ярив Левин, генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат."Поскольку здоровье израильских граждан является нашим приоритетом, мы предприняли шаги, которых не предприняли другие страны: мы первыми в мире запретили полеты из стран, в которых вирус получил значительное распространение и другие. Сегодня я объявляю еще об одном шаге, который мы уже начали предпринимать, насколько мне известно, первыми в мире. Мы – страна-пионер в принятии подобных мер", – сказал Нетаниягу.Он призвал каждого возвращающегося из какой-либо страны гражданина с симптомами коронавируса звонить на горячую линию МАДА по номеру 101. Парамедики и врачи опросят потенциально больного и в случае необходимости отправятся домой к пациенту для проведения теста."Это – новаторская вещь, которая может помочь предотвратить распространение вируса, и я прошу граждан Израиля о сотрудничестве. Я знаю, что существует и финансовое бремя, которое несут авиакомпании и другие предприятия, я назначил министра финансов Моше Кахлона руководителем комиссией министров, в задачи которой войдет помощь таким компаниям. Граждане Израиля должны знать, что ситуация в надежных, ответственных руках, мы хотим осторожности, но также намерены вести себя ответственно", – добавил Нетаниягу.Он попросил израильтян прислушиваться к инструкциям, сотрудничать с властями и не поддаваться панике. Специальный штаб МАДА будет выпускать указания в соответствии с развитием ситуации."До сих пор мы были самой передовой страной в мире в этом вопросе, будем в авангарде и далее. Как видите, мы действуем ответственно и последовательно в стремлении к взаимодействию с общественностью", – отметил глава правительства.Нетаниягу также рассказал, что накануне посетил церемонию закладки первого камня в фундамент новой больницы в Кирьят-Ате, где встретился с местными арабоязычными врачами – профессором Фаидом Хакимом, директором Английской больницы в Нацерете, и доктором Соней Хабиб из Хайфы."Я спросил их, доходят ли рекомендации, которые мы даем на иврите, до арабоязычных граждан Израиля. Они заверили меня, что да. Мы надеемся, что вирус не придет в каждый дом, но в какой-то дом он все-таки проникнет и потребует домашнего карантина. Человек должен находится в комнате один. Знаю, что остальным членам семьи придется потесниться, но прошу вас сделать это. Мы можем контролировать болезнь, и мы, насколько мне известно, работаем лучше, чем любая другая страна в мире. Это зависит и от рекомендаций, которые мы получаем из штаба МАДА, от министерств, от министерства главы правительства, это зависит и от вас, граждане Израиля, от всех без исключения", – резюмировал он.