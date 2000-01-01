28.02 00:22 MIGnews.com

В Германии тяжелобольным людям разрешили эвтаназию

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В Германии тяжелобольным людям разрешили самоубийство с врачебной помощью.Конституционный суд Германии решил, что личные права человека включают в себя право на смерть по собственному усмотрению и легализовал самоубийство с профессиональной помощью. У врачей в Германии вновь появится право консультировать пациентов по поводу добровольного ухода из жизни, выписывать им смертельные лекарства, но не вводить их.Стоит напомнить, что такой способ ухода из жизни был под запретом в Германии с 2015 года.