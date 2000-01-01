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В Германии тяжелобольным людям разрешили эвтаназию 28.02 00:22   MIGnews.com

В Германии тяжелобольным людям разрешили эвтаназию

В Германии тяжелобольным людям разрешили самоубийство с врачебной помощью.

Конституционный суд Германии решил, что личные права человека включают в себя право на смерть по собственному усмотрению и легализовал самоубийство с профессиональной помощью. У врачей в Германии вновь появится право консультировать пациентов по поводу добровольного ухода из жизни, выписывать им смертельные лекарства, но не вводить их.

Стоит напомнить, что такой способ ухода из жизни был под запретом в Германии с 2015 года.


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