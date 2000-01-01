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В Польше зафиксирован случай коронавируса 27.02 16:38   MIGnews.com

В Польше зафиксирован случай коронавируса

В Польше зафиксирован первый подтвержденный случай инфицирования китайским коронавирусом COVID-19. Пострадавшей стала девушка, недавно вернувшаяся из отдыха в Таиланде. В настоящее время туристка госпитализирована в больницу польского города Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

В настоящее время заразившаяся в Таиланде 25-летняя гражданка Польши проходит лечение в одной из больниц Лодзя, где взятый тест на коронавирус дал положительный результат. По информации журналистов, девушка почувствовала недомагание еще во время отдыха - она имела жалобы на сильную одышку.


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