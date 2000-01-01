В Польше зафиксирован случай коронавируса

В Польше зафиксирован первый подтвержденный случай инфицирования китайским коронавирусом COVID-19. Пострадавшей стала девушка, недавно вернувшаяся из отдыха в Таиланде. В настоящее время туристка госпитализирована в больницу польского города Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.
В настоящее время заразившаяся в Таиланде 25-летняя гражданка Польши проходит лечение в одной из больниц Лодзя, где взятый тест на коронавирус дал положительный результат. По информации журналистов, девушка почувствовала недомагание еще во время отдыха - она имела жалобы на сильную одышку.