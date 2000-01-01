28.02 00:23 MIGnews.com

Названа главная причина старения и возрастного бессилия

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Старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции.Об этом во вторник, 27 февраля сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.По словам исследователей, что результаты научной работы помогут разработать эффективные методы борьбы с возрастной слабостью.Биологи отмечают, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту накапливается более тысячи мутаций. Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, и в молодом возрасте существует механизмы восстановления нуклеиновых кислот. При этом наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для для функционирования и выживания клеток. Однако со временем защита начинает отказывать, говорят ученые.Также исследователи намерены выяснить, могут ли упражнения затормозить патологический процесс. Известно, что физическая активность способствует уничтожению поврежденных клеток и самообновлению мышечной ткани.