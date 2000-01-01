В домашних кошках накапливаются химикаты

Шведские ученые обнаружили в организме домашних котов химические продукты, которые негативно влияют на их здоровье. Как сообщает ТСН, новое исследование подтвердило давнее подозрение, что обнаруженные у кошек высокие уровни бромированных антипиренов обусловлены домашней пылью.
Согласно опубликованному в научном журнале Environmental Science & Technology исследовании, этот химикат попадает в организм кошки через пыль, которую она вдыхает с воздухом. А в пыль микрочастицы химиката попадают из компьютеров, тканей, мебели, где используются средства для замедления распространения огня в случае возгорания.
"Такой подход позволил нам лучше оценить среду, в которой живут коты. Более того, которые принимают участие в исследовании личности большую часть времени проводят в помещении. Следовательно, воздух дома влияет на них сильнее, чем среда на улице ", – сказала Яна Вайс из Стокгольмского университета.
Исследователи предупреждают, что от них могут страдать и дети, которые тянут в рот все подряд и, скорее всего, подпадают под воздействие химикатов. Бромированные замедлители горения нарушают работу эндокринной системы и их влияние на детский организм может привести к серьезным заболеваниям в будущем.