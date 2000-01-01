27.01 18:01 MIGnews.com

Вирус в Израиле: подписан указ о насильной госпитализации

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Министр здравоохранения Яаков Лицман подписал указ, который добавляет китайский коронавирус в список инфекционных заболеваний.Подписание указа означает, что при необходимости возможна принудительная госпитализация и карантин лиц, подозреваемых на наличие вируса.Лицман отметил, что это не декларация о чрезвычайном положении. "Для меня важно заверить общественность в том, что подписание приказа не является чрезвычайной ситуацией. Это дает нам возможность предпринять все необходимые шаги в случае необходимости".Сегодня днем ​​авиакомпания "Сычуань" объявила об отмене своих рейсов в пункты назначения по всему миру.Директива была получена компанией в Израиле из штаб-квартиры в Китае в связи с распространением коронавируса и из-за беспокойства о его пассажирах.Это первая авиакомпания, которая пошла на этот шаг, отменив рейсы Тель-Авив-Китай.Рейсы в Израиль будут отменены с 12 по 26 февраля. Последний рейс в ближайшее время отправится 9 февраля. Полеты возобновятся 2 марта.