Вирус в Израиле: подписан указ о насильной госпитализации
Министр здравоохранения Яаков Лицман подписал указ, который добавляет китайский коронавирус в список инфекционных заболеваний.
Подписание указа означает, что при необходимости возможна принудительная госпитализация и карантин лиц, подозреваемых на наличие вируса.
Лицман отметил, что это не декларация о чрезвычайном положении. "Для меня важно заверить общественность в том, что подписание приказа не является чрезвычайной ситуацией. Это дает нам возможность предпринять все необходимые шаги в случае необходимости".
Сегодня днем авиакомпания "Сычуань" объявила об отмене своих рейсов в пункты назначения по всему миру.
Директива была получена компанией в Израиле из штаб-квартиры в Китае в связи с распространением коронавируса и из-за беспокойства о его пассажирах.
Это первая авиакомпания, которая пошла на этот шаг, отменив рейсы Тель-Авив-Китай.
Рейсы в Израиль будут отменены с 12 по 26 февраля. Последний рейс в ближайшее время отправится 9 февраля. Полеты возобновятся 2 марта.