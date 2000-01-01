28.01 00:31 MIGnews.com

Билл Гейтс выделил деньги на борьбу с коронавирусом

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Благотворительный фонд, основателями которого являются глава корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда выделил 10 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавируса в Китае и странах Африки, говорится на сайте фонда.В сообщении пресс-службы фонда указано, что деньги решено в срочном порядке направить деньги в фонды, оказывающие чрезвычайную помощь для сдерживания распространения вируса.Также сообщается, что половина выделенной суммы будет направлена в Китай, а вторая половина - в страны Африки.