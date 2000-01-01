27.01 12:09 MIGnews.com

5 миллионов человек покинули Ухань до блокады

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Около 5 миллионов жителей покинули Ухань до закрытия из-за смертельной эпидемии коронавируса и праздника, сообщил мэр города Чжоу Сянванг. Представители системы здравоохранения Китая предупредили об усиливающейся способности вируса к распространению.Из 2700 человек, находящихся в настоящее время под наблюдением в городе, около 1000, вероятно, окажутся подтвержденными случаями. По состоянию на воскресенье в Ухане было 533 подтвержденных случая. Об этом сообщает South China Morning Post.В четверг центральное правительство наложило запрет на въезд и выезд из Ухани и ряда близлежащих городов, надеясь остановить распространение нового вируса в других частях страны. Однако многие уже покинули город на праздник и выехали из города после объявления о закрытии.Между тем, китайские власти заявили, что премьер-министр Ли Кэцян возглавит специальную группу для борьбы с эпидемией коронавируса, убившего 80 человек и заразившего более 2500 других, в то время как представители системы здравоохранения заявляют об усиливающейся способности вируса к распространению.