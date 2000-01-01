Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











5 миллионов человек покинули Ухань до блокировки 27.01 12:09   MIGnews.com

5 миллионов человек покинули Ухань до блокады

Около 5 миллионов жителей покинули Ухань до закрытия из-за смертельной эпидемии коронавируса и праздника, сообщил мэр города Чжоу Сянванг. Представители системы здравоохранения Китая предупредили об усиливающейся способности вируса к распространению.

Из 2700 человек, находящихся в настоящее время под наблюдением в городе, около 1000, вероятно, окажутся подтвержденными случаями. По состоянию на воскресенье в Ухане было 533 подтвержденных случая. Об этом сообщает South China Morning Post.

В четверг центральное правительство наложило запрет на въезд и выезд из Ухани и ряда близлежащих городов, надеясь остановить распространение нового вируса в других частях страны. Однако многие уже покинули город на праздник и выехали из города после объявления о закрытии.

Между тем, китайские власти заявили, что премьер-министр Ли Кэцян возглавит специальную группу для борьбы с эпидемией коронавируса, убившего 80 человек и заразившего более 2500 других, в то время как представители системы здравоохранения заявляют об усиливающейся способности вируса к распространению.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:19
Авакову пригрозили увольнением из-за дела Шеремета
13:18
Пятой части немцев надоело помнить о Холокосте
13:16
Подозрение на коронавирус в Иерусалиме
13:13
Убийство в Хар Хома: офицера зарезали за собаку
12:57
США заблокировали домен иранского информагентства
12:42
В интернете появился сайт уникального Музея Пожилых Людей
12:39
В Киеве горело здание Министерства культуры  
12:36
Иранский авиалайнер приземлился посреди города
12:15
Известна причина смерти протоиерея Чаплина
11:54
ПА угрожает выйти из соглашений Осло из-за "сделки века"
11:44
Дела Давида Битана: 21 подозреваемый, 990 000 шекелей взяток
11:36
Атакованный водитель Эгед: я боялся - он был сумасшедшим
11:12
Иран: местью за Сулеймани Америка запугана на долгие годы
11:01
Дожди закончились, но уровень Кинерета продолжает расти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus