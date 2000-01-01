28.01 05:35 MIGnews.com

Соленые блюда помогают справляться со стрессом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Группа американских ученых из Университета Цинциннати на основании своих исследований выступила с утверждением, что соленые блюда помогают человеку справляться со стрессом.Как говорят ученые, содержится в таких закусках натрий подавляет гормон ангиотензин, связанный с тревогой, и, наоборот, стимулирует выработку гормона окситоцина, который действует на организм успокаивающе, в результате состояние человека гармонизируется.Исследования проводились на лабораторных крысах, однако ученые утверждают, что у человека описаны процессы проходят аналогично.