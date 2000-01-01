Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






4 чашки кофе в день опасны для женщин | Фото: Thinkstock28.01 04:34   MIGnews.com

4 чашки кофе в день опасны для женщин

Причиной хронических проблем с мочевым пузырем у женщин может быть привычка ежедневно и часто баловать себя кофе. Этот вывод сделали специалисты Гарвардского центра в ходе очередного изучения влияния кофеина на здоровье человека.

В ходе долгосрочного исследования медики выяснили, что 4 чашки кофе выпивается ежедневно в течение хотя бы 4-х лет - вызывают хроническое недержание мочи у представительниц прекрасного пола за счет влияния повышенного уровня кофеина.

Ученые подсчитали, что такие неприятные последствия вызывает потребление 450 мг кофеина в день (около 4-х чашек кофе). У тех же, кто потребляет менее 300 мг - таких проблем не отмечается.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:35
Соленые блюда помогают справляться со стрессом
03:33
Ледяную карусель на Байкале сняли на видео  
02:30
Ученые обнаружили "виагру для мозга"
01:22
Психологи рассказали, что говорят цветы о том, от кого они
00:31
Психическое здоровье невозможно без правильного питания
23:29
Необычное природное явление – сосулька в виде пружины
22:27
Психологи: после 6 лет девочкам кажется, что мальчики умнее
21:55
В Японии создали телефон, который можно "постирать"  
21:28
Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор
21:08
Трамп: говорить об отмене санкций против РФ пока рано
20:56
Трамп ограничит иммиграцию в США
20:37
Турция пригрозила ЕС отказом от соглашения о мигрантах
20:02
Журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения
19:36
Пентагон обвинил РФ в создании оружия против спутников
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus