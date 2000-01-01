28.01 00:31 MIGnews.com

Психическое здоровье невозможно без правильного питания

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Британские ученые считают, что причиной развития различных душевных заболеваний и их распространения в последние годы может быть неправильное питание.Современный образ жизни, провоцирующий несоблюдение здорового питания, приводит к нарушению баланса жиров, углеводов, белков, витаминов и минералов в организме, который не получает всех необходимых ему для нормального функционирования элементов.Применение омега-3 и омега-6 жирных кислот сократилось, зато значительно повысилась поступления в организм вредных жиров, источником которых является фаст-фуд.Это отражается на функционировании мозга и на чисто физиологическом уровне организм приходит в состояние депрессии, нарушается психическое здоровье и память.Медикаментозное лечение здесь бесполезно, поскольку устранять нужно не симптомы, а их причину.