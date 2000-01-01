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Психическое здоровье невозможно без правильного питания | Фото: Thinkstock28.01 00:31   MIGnews.com

Психическое здоровье невозможно без правильного питания

Британские ученые считают, что причиной развития различных душевных заболеваний и их распространения в последние годы может быть неправильное питание.

Современный образ жизни, провоцирующий несоблюдение здорового питания, приводит к нарушению баланса жиров, углеводов, белков, витаминов и минералов в организме, который не получает всех необходимых ему для нормального функционирования элементов.

Применение омега-3 и омега-6 жирных кислот сократилось, зато значительно повысилась поступления в организм вредных жиров, источником которых является фаст-фуд.

Это отражается на функционировании мозга и на чисто физиологическом уровне организм приходит в состояние депрессии, нарушается психическое здоровье и память.

Медикаментозное лечение здесь бесполезно, поскольку устранять нужно не симптомы, а их причину.
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