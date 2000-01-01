26.12 09:45 MIGnews.com

Израильские ученые нашли способ борьбы с волчанкой

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Исследователи из Национального института биотехнологии в Негеве (NIBN), Университета им. Бен-Гуриона в Негеве в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США (NIH) сделали прорыв в изучении патологии волчанки. Открытие может проложить путь к возможному излечению от аутоиммунного заболевания.Профессор Варда Шошан-Барматц из Департамента естественных наук и директор-основатель NIBN в сотрудничестве с доктором Джеем Чангом из NIH обнаружили, что митохондриальный белок VDAC1 является "критическим" для высвобождения митохондриальной ДНК (мтДНК).мтДНК связана с составом волчанки у пациентов. Открытие помогло облегчить симпотмы на животной модели."Наш прорыв заключается в определении нового пути выхода митохондриальной ДНК, которую мы можем либо запускать в контролируемых условиях, либо препятствовать с использованием нашей новой молекулы, которую мы специально разработали, чтобы предотвратить формирование этого пути", - говорится в заявлении."... молекула будет полезна в отношении других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Крона и язвенный колит - наши предварительные результаты уже подтверждают это."Более пяти миллионов человек во всем мире страдают от волчанки, аутоиммунного заболевания. Это явление, когда определённые клетки человека не могут различить клетки своего тела и чужеродные белки - бактерии и их токсины. Поэтому, появляются антитела или антивещества, которые начинают уничтожать клетки самого организма.