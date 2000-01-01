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Израильтяне массово бросились делать прививки от гриппа | Фото:26.12 18:05   MIGnews.com

Израильтяне массово кинулись делать прививки от гриппа

Израильтяне бросились делать прививки от гриппа после того, как из-за осложнений болезни умерли несколько человек.

По данным Минздрава, с начала сезона 2018-2019 годов умерло 11 человек, а 98 находятся в тяжелом состоянии.

Крупнейшие организации здравоохранения сообщают о росте пациентов, которые бросились делать прививки. Clalit сообщает, что около 18 тысяч человек были вакцинированы только в среду, всего на тот момент было вакцинацию прошли 900 тысяч человек.

В поликлинике больничной кассы "Маккаби" в Мерказ-Хореве в Хайфе ежедневные вакцинации подскочили с 2200 до 10 тысяч. Третья по величине организация здравоохранения Меухедет сообщает, что в среду за прививкой пришли 6000 человек.


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