27.11 07:10 MIGnews.com

Найдена неожиданная польза плохих снов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ночные кошмары приносят ощутимую пользу, тренируя нервную систему и готовя ее к реагированию на стрессовые ситуации.К такому выводу пришли ученых в ходе исследования, передает Medical Xpress.В эксперименте участвовали 18 человек. При помощи электроэнцефалографа специалисты измерили активность различных участков мозга каждого участника. Всех испытуемых будили несколько раз за ночь и спрашивали, снилось ли им что-нибудь страшное."Мы выявили два участка, которые отвечают за ощущение страха во сне: это центральная доля и передняя поясная кора. Центральная доля участвует в оценке эмоций при пробуждении и систематически активируется тогда, когда мы ощущаем страх в реальности", – рассказал ученый Лампрос Перогамврос.Уточняется, что передняя поясная кора задействована в те моменты, когда человек реагирует на угрозу. Специалисты впервые смогли доказать, что во сне и в реальности при страхе активизируются одни и те же участки мозга.В ходе второго исследования участников попросили записывать в течение недели свои сны и пережитые эмоции. Позже эксперты при помощи магнитно-резонансной томографии выяснили, как испытуемые реагировали на сцены насилия или бедствия. Как стало известно, что чем сильнее был пережитый страх во время кошмара, тем меньше активировались центральная доля и передняя поясная кора мозга.Таким образом, человек в таких случаях был более стрессоустойчивым и менее восприимчивым к стрессу. По мнению специалистов, плохие сны могут считаться тренировкой для будущих реакций, поскольку они способны потенциально подготовить к встрече с опасностью.