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Израильские ученые: болезнь Альцгеймера можно побороть | Фото:26.11 18:44   MIGnews.com

Израильские ученые: болезнь Альцгеймера можно побороть

Исследователи из Техниона и Университета Бар-Илан разработали технологию, которая поможет предотвратить прогрессирование болезни Альцгеймера.

По данным The Times of Israel, исследования показали, что введение специфического белка, называемого "фактором нервного роста", замедляет прогрессирование заболевания.

Белок, как известно, обладает восстановительными свойствами, но проблема в том, как можно доставить его в мозг. Дело в том, что серое вещество защищено гематоэнцефалическим барьером от проникновения бактерий и вредных веществ в кровь, который, в свою очередь, ограничивает прохождение лекарств.

Таким образом, белки фактора роста, если их вводить в лекарственной форме, не добираются до пункта назначения, и даже если бы они могли, то не прожили бы достаточно долго. Чтобы справиться со сложной задачей, ученые создали наноразмерные кремниевые чипы, которые могли бы доставить белок в мозг. Технология позволит вводить лекарство непосредственно в серое вещество.

Чипы имеют наноразмерную пористую структуру, которая позволяет им наполняться большим количеством белка. Благодаря точному контролю над размером пор и химическими свойствами поверхности, исследователи смогли создать силиконовую структуру, которая сохраняет белок в его активной форме и затем постепенно высвобождает его в течение определенного периода времени. После высвобождения препарата чипы благополучно разлагаются в мозге и растворяются.

Второй способ доставить белки в мозг – использовать "генную пушку" – устройство, которое было разработано для введения ДНК в клетки с целью трансформации их генетической структуры. В рамках исследования профессоры превратили "пушку" в "нечто вроде спрея для носа", который впрыскивает силиконовый чип с белковыми частицами в мозг через нос.


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