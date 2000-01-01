Названы полезные свойства апельсиновой корки

Добавление апельсиновой корки в пищу поможет обезопасить себя от лишнего веса и заболеваний сердца и сосудов.
К такому выводу после исследования пришли ученые из Флоридского и Техасского университетов, передает Медикфорум.
В частности, соединения апельсиновой корки не дают образовываться в организме триметиламину – вещество, которое участвует в процессах, приводящих к болезням сердца и сосудов. Более того, кожура может защитить человека от риска инфаркта.
И это не единственные полезные свойства. Если добавлять апельсиновую корку в крем для кожи, можно предотвратить меланому. Кожура содержит много антиоксидантов, которые очищают эпидермис и не оставляют онкологии шансов.