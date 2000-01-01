26.10 11:40 MIGnews.com

Названы опасные свойства томатного сока для здоровья

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Регулярное потребление томатного сока может оказаться опасным для организма гипертоников из-за большого количества соли.Об этом рассказала российский врач-диетолог Лидия Ионова, передает Медикфорум.По его словам, людям с гипертонией необходимо всегда обращать внимание на количество употребляемой соли. Однако производители томатного сока редко об этом информируют. Ионова пояснила, что во время употребления этого напитка вкусовые рецепторы не улавливают степень его солености.А сок, в свою очередь, способен приводить к повышению артериального давления, потому гипертоникам лучше отказаться от него. По крайней мере, не покупать готовый напиток в магазине."Людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока, либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли", – уточнила диетолог.Для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, этот напиток также представляет опасность. Врач советует и им отказаться от томатного сока и перейти на сырые овощи и фрукты.