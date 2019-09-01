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Назван простой продукт, спасающий от ожирения | Фото:27.09 02:23   MIGnews.com

Назван простой продукт, спасающий от ожирения

Ежедневного употребление небольшого количества орехов любого вида может снизить риск развития ожирения.

К такому выводу пришли американские ученые, передает MedicalXpress.

Исследователи наблюдали за состоянием 300 тысяч человек в течение 20 лет, которые предоставляли информацию о весе, рационе, потреблении алкоголя и физической активности, а также о количестве съеденных орехов.

Как выяснилось, введение продукта в рацион связано с замедленным увеличением веса в долгосрочной перспективе и снижением риска ожирения в целом. По словам специалистов, для положительного эффекта достаточно употреблять 14 г орехов в ведь.

Согласно результатам исследования, у тех, кто съедал такое количество орехов, риск набрать свыше 5 кг или заболеть ожирением снизился на 23% по сравнению с остальными. Такой эффект объясняется усилиями, которые приходится прикладывать к пережевыванию продуктов. Более того, орехи насыщенны клетчаткой, которая позволяет дольше испытывать чувство сытости.


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