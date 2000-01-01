27.09 07:16 MIGnews.com

В Израиле откроется первое кафе для потребителей марихуаны

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Согласно сообщению Мако, в Беер-Шеве открылось первое в Израиле кафе для потребителей медицинского каннабиса.Поскольку курение марихуаны - даже медицинской марихуаны - запрещено законом в общественных местах, зона для курения марихуаны будет отдельным участком, и доступ к ней смогут получить только люди, имеющие лицензию на медицинскую коноплю."Сегодня мы смотрим на больного человека на улице, который употребляет [медицинский] каннабис как на наркомана", - сказал Амит Морейну, один из основателей кафе, Channel 12 News. "Мы пытаемся бороться с этим, чтобы обеспечить доступ к зонам для потребителей медицинского каннабиса."Кафе было основано группой Legalization Now. Основатели сказали, что они не продают каннабис в кафе, но предоставят устройства для курения, а также предоставят специальную зону для посетителей с каннабисом. "Это социальный проект", - пояснил Морейну. "У нас нет бюджета, и мы просим всех, кто может, помочь нам расширить проект. По нашему мнению, это путь к легализации".