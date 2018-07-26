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Фото: guinnessworldrecords.com 27.07 03:34   MIGnews.com

Скончалась старейшая на земле жительница

В Японии на 117 году жизни умерла Тие Мияко, самая старая женщина, живущая на земле.

Тие Мияко скончалась в городе Иокогама вскоре после того, как побила рекорд долгожительства. 22 июля ее не стало, женщина родилась в 1901 году и прожила 117 лет и 81 день.

Как отметили на РБК, Книга рекордов Гиннеса имеет три раздела в области долгожительства: самая старая женщина, самый старый мужчина (за всю историю) и самый старый человек, живущий сейчас. Самый старый представитель мужского пола также японец - Масадзо Нонака был признан таковым в почти 113 лет.

В свою очередь, титул самой старой женщины, живущей когда-либо на земле, достался француженке Жанне-Луизе Кальман, прожившей 122,5 года и умершей в 1997 году. Однако ее рекорд не был подтвержден в книге Гиннеса.


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