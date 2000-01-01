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Жителей Армении агитируют курить местные сигареты 27.07 00:14   MIGnews.com

Жителей Армении агитируют курить местные сигареты

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в соцсети разместил ролик о курении.

Глава Министерства здравоохранения тиражирует призывы курить сигареты местного производства, с мотивацией, что это хоть и вредный, но знакомый всем продукт. Более того, местные сигареты – без всякой химии.

Отметим, после перемены правительства Армении, это первый случай, чтобы Минздрав настолько неприкрыто лоббировал интересы местного табачного производства.

Справка. В ближайшие месяцы состоится конференция сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком. Одним из призов, которыми награждают участником, является Грязная пепельница (Dirty ashtray award).


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