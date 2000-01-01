27.07 00:14 MIGnews.com

Жителей Армении агитируют курить местные сигареты

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в соцсети разместил ролик о курении.Глава Министерства здравоохранения тиражирует призывы курить сигареты местного производства, с мотивацией, что это хоть и вредный, но знакомый всем продукт. Более того, местные сигареты – без всякой химии.Отметим, после перемены правительства Армении, это первый случай, чтобы Минздрав настолько неприкрыто лоббировал интересы местного табачного производства.В ближайшие месяцы состоится конференция сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком. Одним из призов, которыми награждают участником, является Грязная пепельница (Dirty ashtray award).