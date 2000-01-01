26.06 22:00 MIGnews.com

Новое исследование ЭКО: мужская фертильность не вечна

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Показатели успеха ЭКО значительно снижаются у пожилых мужчин, по мнению ученых, которые призывают к большей осведомленности о мужских биологических часах.Анализ почти 5000 циклов ЭКО, выполненных в Лондонской клинике фертильности, показал, что показатели успеха были примерно на треть ниже у мужчин в возрасте старше 51 года по сравнению с мужчинами в возрасте до 35 лет.Выступая на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Вене, Гай Моррис, возглавлявший исследование, сказал, что истории о знаменитостях, от которых рождаются дети в 60 лет, помогли увековечить миф о том, что "мужская фертильность длится вечно"."Вполне может быть, что общественное мнение право касательно того, что мужская фертильность не зависит от возраста", - сказал Моррис из Центра репродуктивного и генетического здоровья в Лондоне. "Действительно, в естественном зачатии и беременности только недавно появились доказательства рисков, связанных с более поздним отцовством".Исследование, которое считается крупнейшим в своем роде у мужчин старше 50 лет, показало устойчивое снижение показателей успеха ЭКО в последовательных возрастных группах от 35 лет и выше. Однако в возрасте до 50 лет эта тенденция, по-видимому, в значительной степени объясняется возрастом партнерши мужчины.Исследование показало, что после 51 года наблюдается значительное снижение показателей успеха оплодотворения, независимо от возраста женщины. Для женщины в возрасте 36 лет ученые рассчитали средний показатель успеха 45%, если ее партнер был моложе 35 лет, по сравнению с 35%, если он был старше 51 года.Показатели успеха были рассмотрены ретроспективно, то есть ученые не могли быть уверены, что мужчины представляют случайную выборку, и исследование не учитывало такие факторы образа жизни, как вес, курение или употребление алкоголя, которые также могут влиять на результаты независимо от возраста. Однако ученые обнаружили признаки того, что качество спермы было хуже у пожилых мужчин.