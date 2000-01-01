26.06 17:33 MIGnews.com

Классификации наркотиков основаны на политике, а не на науке

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Согласно докладу Глобальной комиссии по вопросам наркополитики, незаконные наркотики, включая кокаин, героин и каннабис, должны быть реклассифицированы для отражения научной оценки ущерба.Комиссия, в которую входят 14 бывших глав государств из таких стран, как Колумбия, Мексика, Португалия и Новая Зеландия, заявила, что международная система классификации, лежащая в основе контроля над наркотиками, является "предвзятой и непоследовательной".По его словам, "глубокий дисбаланс" между подконтрольными веществами и предоставлением доступа в медицинских целях вызвал "сопутствующий ущерб". Такой ущерб был нанесен пациентам в странах с низким и средним уровнем дохода, которые были вынуждены подвергаться хирургическому вмешательству без анестезии, обходиться без основных лекарств и умирать от ненужных болей из-за отсутствия обезболивающих опиоидов.Другими негативными последствиями стали распространение инфекционных заболеваний, рост смертности и глобальный кризис переполненности тюрем."Международная система классификации наркотиков лежит в основе режима контроля над наркотиками – и, к сожалению, ядро прогнило", – сказала Рут Дрейфусс, бывший президент Швейцарии и председатель комиссии. Она призвала провести "критический обзор" системы классификации, уделив приоритетное внимание роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научным исследованиям в установлении критериев, основанных на вреде и пользе.По мнению комиссии, следует также ослабить ограничения на более мягкие и менее вредные наркотики, включив в них "другие законные виды использования", например, традиционное, религиозное или социальное.По словам Дрейфусс, некоторые незаконные наркотики, включая кокаин, героин, каннабис и смолу каннабиса, были классифицированы около 30 лет назад или никогда не оценивались научно, что серьезно подрывает международный контроль над ними.На вопрос о том, следует ли переквалифицировать эти наркотики, Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Колумбии, ответил "Да". "Научная основа отсутствует", – сказал Сантос журналистам на онлайн-брифинге для обсуждения доклада комиссии.