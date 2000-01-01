26.06 13:07 MIGnews.com

В Израиле разработали тест для ранней диагностики рака

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Биотехнологическая индустрия до сих пор не отказалась от своей мечты о диагностировании рака ранней стадии без сдачи инвазивных анализов и дискомфорта для пациента. В настоящее время над разработкой такого продукта работают несколько компаний, одной из которых является израильская компания Savicell.Продукт Savicell отличается тем, что он сосредоточен на исследовании новой захватывающей области — иммуно-метаболизме. Это изменения, которые претерпевают клетки иммунной системы при столкновении с некоторыми факторами болезней.Клетки иммунной системы, которые подвергаются изменениям в этом случае, не являются антителами (клетками, которые делают нас устойчивыми к вирусам, с которыми мы уже сталкивались). Они являются “клетками-убийцами”. Они не адаптированы к конкретному заболеванию, но, тем не менее, подвергаются изменениям, которые обусловлены типом заболевания, и влияют на способность клеток справляться с болезнью.Технология, на которой основан продукт Savicell, была разработана в Тель-Авивском университете профессором Фернандо Патольским, и информация о ней дошла до соучредителей и братьев Гиоры и Эйяля Давидовиц (СОО). До этого Гиора был старшим менеджером в компании по производству потребительских товаров Procter and Gamble и в фармацевтической компании Johnson & Johnson, также он руководил диабетическим стартапом. Эйяль работал в Intel над проектами, бюджетом и операционным планированием.В интервью для Globes Гиора Давидовиц отвечает, в чем разница между Savicell и компаниями, которые предлагают “жидкую биопсию” – диагностику рака при помощи анализа крови или выделений.Он говорит, что “разница заключается в чувствительности нашего теста, что дает возможность диагностировать рак на ранних стадиях. Наши конкуренты ищут раковые клетки в крови. Но чтобы сделать это, они должны найти одну раковую клетку из бесчисленных клеток, секретируемых в кровоток. Затем они должны провести секвенирование этих клеток, отличив раковые клетки от обычных".Первый продукт, который компания разрабатывает, предназначен для диагностики рака легких – типа рака, при котором ранняя диагностика имеет решающее значение для лечения. При обнаружении онкологии на первой стадии выживаемость составляет 80%, по сравнению с 13-14%, если рак обнаруживается на третьей стадии.Сегодня у большинства диагностированных на первой стадии нет симптомов. Больные начинают проходить лечение после того, как случайно обнаруживают рак на снимке, сделанном с другой целью. При обнаружении на снимке опухоли, есть два варианта: сделать биопсию, чтобы определить, что это такое, или подождать и посмотреть, изменятся ли размеры опухоли со временем. Биопсия считается рискованной процедурой, поэтому часто ее откладывают. Но бывает и так, что инвазивный анализ делают слишком поздно. Поэтому альтернативная диагностика крайне необходима.Продукт еще не получил одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), но на американском рынке результаты лабораторных исследований могут быть проданы после одобрения уполномоченной лабораторией. Savicell намерен обратиться в FDA позже.Между тем в Израиле было проведено испытание, результаты которого были опубликованы в журнале Cancer Immunology and Immunotherapy. Испытание показало, что уровень чувствительности теста (идентификация больных как больных) составлял 91%, а его специфичность (идентификация здоровых людей как здоровых) – 80%. Это хорошие результаты для ранней диагностики.