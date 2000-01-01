Миссия от ВОЗ будет в Китае изучать происхождение COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай миссию с целью изучения происхождения коронавируса. Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сроки посещения пока не определены.
На брифинге он сказал, что пока все находится на стадии обсуждения с коллегами из Китая. "Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу", - подчеркнул эксперт, пишет Time.
Как отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, одной из главных задач для ученых на данный момент является "выявление промежуточного носителя".