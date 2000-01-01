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Миссия от ВОЗ будет в Китае изучать происхождение COVID-19 26.05 12:41   MIGnews.com

Миссия от ВОЗ будет в Китае изучать происхождение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай миссию с целью изучения происхождения коронавируса. Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сроки посещения пока не определены.

На брифинге он сказал, что пока все находится на стадии обсуждения с коллегами из Китая. "Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу", - подчеркнул эксперт, пишет Time.

Как отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, одной из главных задач для ученых на данный момент является "выявление промежуточного носителя".


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