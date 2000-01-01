ВОЗ о новом пике заболеваемости

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас мир находится только в середине первой волны пандемии коронавируса. И вместо второй волны существует риск получить новый пик заболеваемости.
По его словам, реальное количество людей, зараженных в каждой стране, остается "относительно малым".
Райан подчеркнул, что "заболевание может скакнуть в любой момент". По его словам, такое явление как второй пик уже случалось с другими пандемиями. В частности, это было в 1919 году с "испанкой", пишет CNN.