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ВОЗ: существует риск получить новый пик заболеваемости 26.05 16:58   MIGnews.com

ВОЗ о новом пике заболеваемости

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас мир находится только в середине первой волны пандемии коронавируса. И вместо второй волны существует риск получить новый пик заболеваемости.

По его словам, реальное количество людей, зараженных в каждой стране, остается "относительно малым".

Райан подчеркнул, что "заболевание может скакнуть в любой момент". По его словам, такое явление как второй пик уже случалось с другими пандемиями. В частности, это было в 1919 году с "испанкой", пишет CNN.


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