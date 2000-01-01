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Вторая волна эпидемии в Израиле - 200000 зараженных в неделю 26.05 10:11   MIGnews.com

Вторая волна эпидемии в Израиле - 200000 зараженных в неделю

Больничная касса Маккаби не дожидается официальных распоряжений - и готовится ко второй волне коронавируса следующей зимой.

Маккаби разработала “национальный план” действий на случай одновременной эпидемии гриппа и коронавируса. - и передала его новому министру здравоохранения Юли Эдельштейну.

Маккаби предупреждает, что вторая волна коронавируса может оказаться куда более тяжелой, чем первая, и, согласно ее оценкам, количество людей с симптомами коронавируса на пике эпидемии может достигнуть 200 тысяч в неделю. При подобном сценарии будут выявлять по 4-5 тысяч новых случаев в неделю. Маккаби также пишет об “экстремальном” сценарии, подобном тому, что произошло в Испании и Италии - и тогда количество новых случаев может превысить 25 тысяч в неделю.

Директор Маккаби Ран Саар предупреждает: “Основная масса заболевших окажется не в больницах, но дома. Ситуация с 200 000 людей с признаками коронавируса потребует от нас проведения десятков тысяч тестов в неделю. Нам необходимо будет проводить двойные проверки, проверить всех пожилых людей”.

Саар говорит, что программа подготовки всех больничных касс к следующей волне коронавируса  - 1 миллиард шекелей: “Один день изоляции стоил экономике два миллиарда шекелей. За половину этой цены можно подготовить все больничные фонды - и тогда экономику не придется останавливать”.

В рамках программы “национального плана” Маккаби предусматривается усиление координации действий центральных и местных властей, создание условий, в которых большая часть пациентов сможет получать помощь на дому, не подвергаясь риску заражения в больницах, усиление медицинского персонала на местах, оснащение его необходимым оборудованием. Важнейшим пунктом программы является увеличение количества тестов на коронавирус до 30 тысяч в день и передача проведения тестов больничным кассам.


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