26.05 10:02 MIGnews.com

Борис Шильман: артроз как следствие проблем позвоночника

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Когда я попал к своей 97-летней пациентке, она уже 3 года была лежачей больной из-за пояснично-крестцового радикулита. И первое, что она мне сказала, были слова: "Сынок, мне бы еще хоть раз дойти до калитки своими ногами, а потом и умирать можно".И произошло чудо: случай был не особенно тяжелым, и она пошла после первого сеанса. У калитки заплакала от счастья; да и у меня на глазах тоже были слезы, ибо я смог в очередной раз помочь больному человеку. Но самое интересное, что волею судьбы я встретился с ней еще через два года. Ей было уже 99 лет. И когда она сказала: "Вот прожить бы еще пару годков, а потом уже можно и умирать", - я со смехом напомнил ее слова, сказанные ранее, и пожелал прожить еще лет двадцать.Деформированный позвоночник и как следствие этого - больные суставы рук и ног, целый "букет" сосудистых заболеваний... Из опыта я могу сказать, что мы успешно работаем с такими больными. Меня не пугает ни остеопороз, ни повышенная хрупкость костей. Смею вас заверить, что с профессиональной точки зрения работать с 1,5-месячными детьми намного сложнее.Когда меня спрашивают, не страшно ли мне работать с позвоночником с пациентами такого возраста, я отвечаю как есть: "Страшно. Но кто-то ведь должен им помочь?" И не просто должен, а обязан. Ведь даже хирурги часто отказывают в операционной помощи, ссылаясь на возраст пациента.Конечно, работать с этой категорией людей нужно дольше, чем обычно, более осторожно, помня при этом главную заповедь врача: "Не навреди". В среднем количество сеансов удваивается. Я имею в виду лечение артритов, артрозов и так называемых ревматических заболеваний.На сегодняшний день для их лечения существует несколько десятков противовоспалительных и гормональных (кортикостероидных) препаратов. Тем не менее, количество больных не уменьшается: очевидно, лекарства не решают всех проблем.Открытие мною сегментов позвоночника, вызывающих шлакование костных поверхностей суставов, помогло нам правильно построить процесс их лечения. В первую очередь это мануальная терапия, освобождающая ущемленные корешки нервов, снимающая спазм мышц и связок и, соответственно этому, нормализующая кровоток в капиллярах. Благодаря этому в суставах прекращается отложение шлаков.Устранив первопричину заболевания, при помощи специального массажа и физических упражнений мы производим восстановление суставных связок и мышц. После этого при помощи оксигенотерапии улучшаем крово- и лимфоток, стимулируем более быстрое восстановление хрящевого слоя.Ежедневно на приеме в ришонском и хайфском филиалах Центра у нас находится около 10 таких больных. Это в основном пациенты 60-80 лет, которым конвенциональная медицина предложила только операцию по замене суставов на искусственные. Я с гордостью могу сказать, что 90% больных мы спасаем от этих операций.Мы приглашаем всех пациентов без ограничения возраста в наши клиники и обещаем помочь всем, что в наших силах. Здоровья вам и долгих лет жизни!Борис Шильман,руководитель Центра