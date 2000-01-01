28.04 01:38 MIGnews.com

Регулярные прививки от гриппа опасны

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Швейцарские медики назвали группу лиц, которым следует с осторожностью подходить к регулярной вакцинации против гриппа, вплоть до отказа от нее. Об этом сообщает Европейское общество медицинской онкологии.В частности, специалисты рекомендуют воздержаться от прививок больных раком легких, проходящих лечение ингибиторами иммунных контрольных точек PD-L1. Медики отмечают, что после вакцинации против гриппа повышается риск возникновения отклонений в здоровье привитого, связанных с функционированием иммунной системы.Наиболее распространенными осложнениями оказались: кожная сыпь и артрит (по 13%), колит и энцефалит (по 8,7%), а также гипотиреоз, пневмонит и невропатия (по 4,3%).К подобным выводам ученые пришли, проведя наблюдения за 23 пациентами, средний возраст которых составлял 58,7 года. Все они были привиты трехвалентной вакциной против гриппа (она содержит вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и проходили терапию ингибиторами PD-L1. Аномальная частота возникновения неблагоприятных событий наблюдалась у шести пациентов.В настоящее время авторы рекомендуют врачам принимать в индивидуальном порядке решение о вакцинации пациентов против гриппа, проходящих терапию ингибиторами PD-L1.