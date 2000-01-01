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26.03 19:14   MIGnews.com

Пострадавшие при кемеровском пожаре идут на поправку

Состояние пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начало постепенно стабилизироваться. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, на данный момент в тяжелом состоянии находятся только один 11 летний ребенок, а все остальные уже пошли на поправку, но некоторым из них врачи назначили курс психологической реабилитации.

Министр также уточнила, что сейчас в больнице всего остаются 12 человек, но за последнее время за медицинской помощью обратились 23 родственника пострадавших, которые пожаловались на плохое самочувствие из-за сильного стресса. При этом в экстренных службах опровергают информацию о количестве госпитализированных, заявляя, что их 13.
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