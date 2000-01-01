Коронавирус в Европе: эпидемия расползлась из Италии
В среду, 26 февраля, несколько европейских стран объявили о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, и все они так или иначе связаны с Италией.
По данным ВВС, власти Австрии, Хорватии и Швейцарии сообщили, что инфицированными оказались люди, которые посещали кроме указанного государства еще и Алжир.
Первый положительный результат на СOVID-19 зарегистрирован у жителя Бразилии, который только что вернулся из Италии, ставшей за последние дни крупнейшим очагом распространения коронавируса за пределами Азии. В государстве зафиксированы более 300 инфицированных и 11 летальных исходов.
Франция, Германия и Комиссия Евросоюза решили не закрывать границы, поскольку опасное заболевание уже распространилось по всей Европе.
Министры здравоохранения указанных государств назвали ситуацию "очень, очень серьезной", но признали, "все может стать еще хуже, прежде чем станет лучше".