26.02 07:01 MIGnews.com

Коронавирус: число жертв перевалило за 2700

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По состоянию на 26 февраля, в Китае от вспышки коронавируса нового типа умерли 2715 человек.Свежие данные предоставил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.Только за последние сутки на территории Китая от Covid-19 скончались 52 пациента. Общее число зараженных в КНР перевалило за 78 тысяч человек, из которых 30 тысяч уже выписались из больницы.Тем временем по данным мониторинговой страницы Covid19info, по всему миру умерли не менее 2763 человек, более 80 тысяч – заразились коронавирусом.В основном жертвами стали люди, находящиеся на материковой части Китая, в частности – в провинции Хубэй.