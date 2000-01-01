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Первый случай коронавируса в Греции | Фото:26.02 13:55   MIGnews.com

Первый случай коронавируса в Греции

Власти Греции подтвердили информацию о первом случае заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Греции, зараженной пациенткой оказалась 38-летняя местная жительница, которая недавно приехала из северной Италии. Информацию о ее состоянии распространять не стали.

Утром ранее несколько европейских стран объявили о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, и все они так или иначе связаны с Италией. В частности, инфицированным оказались граждане Австрии, Хорватии, Швейцарии. Также первый случай заражения СOVID-19 зарегистрирован у жителя Бразилии.

Тем временем мэр Сан-Франциско Лондон Брид в среду ввел чрезвычайное положение в городе в связи с обеспокоенностью по поводу эпидемии.


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