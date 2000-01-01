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Мужской идеал: организм американки `производит` пиво | Фото:26.02 12:15   MIGnews.com

Мужской идеал: организм американки "производит" пиво

Врачи впервые в истории обнаружили у человека "синдром брожения мочевого пузыря".

По данным Science alert, 61-летняя американка из Питтсбурга из-за уникальной болезни справляет малую нужду алкоголем.

Сначала медики подозревали пациентку в употреблении спиртных напитков прямо в больнице, однако все оказалось намного интереснее. В моче у американки был обнаружен этанол, что не типичного для трезвенника, а также большое количество глюкозы и природных дрожжей.

Пациентка оказалась первым в истории человеком с необычным заболеванием, из-за которого естественным образом в мочевом пузыре заваривается пиво в результате брожения натуральных дрожжей Candida glabrata. По мнению специалистов, ситуация усугубилась тем, что пациентка страдает диабетом, из-за которого процесс брожжения усиливается.

"Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени", – сообщили медики.

Усилия по удалению дрожжей с помощью противогрибкового лечения не увенчались успехом. В связи с этим женщина посетила Псвитерианский госпиталь Медицинского центра Университета Питтсбурга, где записалась на пересадку печени.


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