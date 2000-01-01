26.02 21:53 MIGnews.com

Герпес вызывает аутизм у детей

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Женщины, которые во время беременности страдали генитальным герпесом, имеют более высокие шансы родить ребенка с расстройством аутистического спектра.Специалисты Колумбийского университета первыми связали вирус простого герпеса второго типа, которым страдают более 20 процентов американок, с аутизмом у детей. Хотя аутизм затрагивает одного из 68 детей в США, причины возникновения заболевания до сих пор остаются неизвестными.В эксперименте приняли участие 875 матерей, родивших в Норвегии в период с 1999 по 2008 годы. Ученые обнаружили, что высокие уровни антител к вирусу простого герпеса II типа удваивали риск развития аутизма у мальчиков.Как отмечают исследователи, хотя эффект наблюдался только у мальчиков, это, вероятно, связано с тем, что аутизмом страдает меньшее число девочек.Пока неясно, почему инфекция увеличивает вероятность рождения ребенка с аутизмом. Но исследователи предполагают, что это может быть связано с реакцией иммунной системы матери, а не самим вирусом.