Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Шум города провоцирует стресс, бессонницу и болезни сердца | Фото: Thinkstock27.02 00:28   MIGnews.com

Шум города провоцирует стресс, бессонницу и болезни сердца

Шум улиц и бытовой шум, с которым уже смирились городские жители, не менее опасен для здоровья человека, чем загрязненный воздух. Специалисты ВОЗ совместно с итальянскими учеными подсчитали, что по вине этих двух спутников современной жизни, человечество теряет в совокупности ежегодно миллионы лет жизни.

Влияние шума повышает уровень шумового порога, усталость от шума провоцирует стресс и постепенно приводит к бессоннице и болезней сердца и преждевременной смерти.

Исследователи говорят, что выходом из этого тупика может стать совершенствование бытовой техники и автомобилей с целью сделать их работу более бесшумной, а также использование звукоизолирующих материалов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:22
USADA признало утечку доклада о допинге в США
22:26
На месте убийства Ким Чен Нама не обнаружено токсинов
21:53
Герпес вызывает аутизм у детей
21:22
Число недовольных Трампом упало на 6% за 5 дней
20:19
Палестинцы молятся, чтобы Иран создал 1 000 ядерных бомб
19:40
Арестован израильтянин, собравший коллекцию детского порно
19:24
Юлия Малиновская: Реклама должна быть честной!
18:56
Учительница на свою голову снялась с Нафтали Беннетом
18:56
В Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов
18:22
Арабку обвиняют в нападении на депутата "Еврейского дома"
17:53
Яд ва-Шем просит Amazon не пособничать отрицателям Холокоста
17:37
Германия. Более 3,5 тысяч нападений на беженцев и приюты
16:59
Осушение хранилища аммиака в Хайфе опять перенесли
16:21
Берлинский ВУЗ уволил профессора за поддержку BDS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus