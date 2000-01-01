27.02 00:28 MIGnews.com

Шум города провоцирует стресс, бессонницу и болезни сердца

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Шум улиц и бытовой шум, с которым уже смирились городские жители, не менее опасен для здоровья человека, чем загрязненный воздух. Специалисты ВОЗ совместно с итальянскими учеными подсчитали, что по вине этих двух спутников современной жизни, человечество теряет в совокупности ежегодно миллионы лет жизни.Влияние шума повышает уровень шумового порога, усталость от шума провоцирует стресс и постепенно приводит к бессоннице и болезней сердца и преждевременной смерти.Исследователи говорят, что выходом из этого тупика может стать совершенствование бытовой техники и автомобилей с целью сделать их работу более бесшумной, а также использование звукоизолирующих материалов.