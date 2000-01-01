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Папа Римский пообещал молиться из-за коронавируса из Китая | Фото:27.01 05:55   MIGnews.com

Папа Римский пообещал молиться из-за коронавируса

Папа Римский Франциск пообещал молиться за искоренение смертоносного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Об этом он заявил во время воскресной проповеди в Ватикане, передает Reuters.

"Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи усилия, уже предпринятые китайской общиной, по борьбе с эпидемией", – заявил понтифик.

От коронавируса, темпы распространения которого постоянно ускоряются, погибли 56 человек, заражены свыше 2 тысяч. Эпицентром стал китайский город Ухань. Случаи заражения были зафиксированы в следующих странах: в США, Монголии, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Тайване, Австралии, Франции, Канаде, Сингапуре.


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