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Вирус-убийца из Китая: стало известно о новой опасности | Фото:27.01 03:26   MIGnews.com

Вирус-убийца из Китая: стало известно о новой опасности

Смертельный коронавирус 2019-nCoV из Китая может передаваться через глаза.

Врач Ван Гуанфа предположил, что мог заразиться в Ухане как раз из-за отсутствия защитных очков, передает The Daily Mail.

Американские медики подтверждают, что возможен вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам. По их словам, инфекция может бродить по всему телу.

"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – ответил профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона Пол Келлам.

Он пояснил, что именно по этой причине работники здравоохранения обязаны носить защитные очки.


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