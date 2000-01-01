Вирус-убийца из Китая: стало известно о новой опасности
Смертельный коронавирус 2019-nCoV из Китая может передаваться через глаза.
Врач Ван Гуанфа предположил, что мог заразиться в Ухане как раз из-за отсутствия защитных очков, передает The Daily Mail.
Американские медики подтверждают, что возможен вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам. По их словам, инфекция может бродить по всему телу.
"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – ответил профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона Пол Келлам.
Он пояснил, что именно по этой причине работники здравоохранения обязаны носить защитные очки.