Китайский вирус-убийца становится все опаснее

Новый коронавирус 2019-nCoV из Китая является заразным даже во время инкубационного периода.
Об этом на пресс-конференции 26 января заявил глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэя, передает The Guardian.
По его словам, инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В этот период заразившиеся могут передавать его другим людям, чего не происходило даже во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-03 годах.
То есть, носителями могут быть люди, у которых симптомы не успели проявиться, что, в свою очередь, сильно усложняет попытки сдержать эпидемию.
"Вирус распространяется все быстрее, а "ходячий источник инфекции" усложняет контроль и предотвращение заболевания", – сказал он.
По словам Сяовэя, источник распространения вируса до сих пор не найден. Более того, ученые не имеют ни малейшего понятия, какие могут быть у 2019-nCoV мутации, и как он передается от человека к человеку.
"Поскольку это новый коронавирус, в ближайшие дни и недели могут произойти какие-нибудь изменения, и опасность, которую он представляет для людей разных возрастов, также меняется", – добавил он.