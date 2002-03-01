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Китайский вирус-убийца становится все опаснее | Фото:26.01 15:41   MIGnews.com

Китайский вирус-убийца становится все опаснее

Новый коронавирус 2019-nCoV из Китая является заразным даже во время инкубационного периода.

Об этом на пресс-конференции 26 января заявил глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэя, передает The Guardian.

По его словам, инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В этот период заразившиеся могут передавать его другим людям, чего не происходило даже во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-03 годах.

То есть, носителями могут быть люди, у которых симптомы не успели проявиться, что, в свою очередь, сильно усложняет попытки сдержать эпидемию.

"Вирус распространяется все быстрее, а "ходячий источник инфекции" усложняет контроль и предотвращение заболевания", – сказал он.

По словам Сяовэя, источник распространения вируса до сих пор не найден. Более того, ученые не имеют ни малейшего понятия, какие могут быть у 2019-nCoV мутации, и как он передается от человека к человеку.

"Поскольку это новый коронавирус, в ближайшие дни и недели могут произойти какие-нибудь изменения, и опасность, которую он представляет для людей разных возрастов, также меняется", – добавил он.


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