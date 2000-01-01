26.01 11:27 MIGnews.com
Как распознать вирус-убийцу из Китая: список симптомов
Новый коронавирус nCoV из Китая многие путают с обычной пневмонией из-за жара и кашля, однако существуют и другие симптомы.
Об этом сообщает издание NHK
со ссылкой на медиков, наблюдавших за зараженными вирусом-убийцей пациентами.
Так, у многих больных в Ухане наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, проблемы с пищеварительной и нервной системами.
Реже также возможно учащенное сердцебиение и стеснение в груди. Совсем в редких случаях у инфицированных наблюдались исключительно нетипичные признаки без повышенной температуры.
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