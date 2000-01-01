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Как распознать вирус-убийцу из Китая: список симптомов | Фото:26.01 11:27   MIGnews.com

Как распознать вирус-убийцу из Китая: список симптомов

Новый коронавирус nCoV из Китая многие путают с обычной пневмонией из-за жара и кашля, однако существуют и другие симптомы.

Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на медиков, наблюдавших за зараженными вирусом-убийцей пациентами.

Так, у многих больных в Ухане наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Реже также возможно учащенное сердцебиение и стеснение в груди. Совсем в редких случаях у инфицированных наблюдались исключительно нетипичные признаки без повышенной температуры.


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