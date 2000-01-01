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Минздрав Израиля объявил войну курильщикам | Фото: Thinkstock26.01 09:00   MIGnews.com

Минздрав Израиля объявил войну курильщикам

Израильское правительство решило всерьез взяться за борьбу с курильщиками, введя ряд новых ограничительных мер – полный запрет на рекламу сигарет, необходимость наличия предупреждений о вреде курения на пачках сигарет, а также расширив запрет на курение в общественных местах. Но самым необычным решением было приравнять электронные сигареты к обычным – все заявленные ограничения коснутся и "вейперов".

Данный план был озвучен главой службы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения профессором Итамаром Гротто на заседании комиссии по делам Кнессета 25 января.

Стоит отметить, что на сегодняшний день реклама сигарет запрещена в Израиле лишь на радио и телевидении, но Минздрав хочет расширить эти рамки.

"Мы решили запретить любую рекламу (сигарет – ред.), включая рекламу в интернете, а также на любых других видах носителей информации", - сказал профессор Гротто.

Помимо этого, вдобавок к запрету курить в школах, больницах и закрытых общественных местах, теперь курильщикам нельзя будет "подыметь" на стадионах открытого типа, а также вблизи детских садов и игровых площадок. В министерстве также считают, что питейным заведениям – барам и ресторанам – стоит обеспокоиться наличием отдельных комнат для курящих, но на этот законопроекты пока не готовят.

Итамар Гротто также отметил необходимость запретить курение в автомобилях с детьми, однако отметил, что это будет достаточно трудно реализовать.

Министерство также собирается расширить перечень услуг желающим бросить курить, а также готовит отдельную рекламную кампанию по борьбе с курением в арабском секторе, так как, по данным ведомства, если среди израильтян в возрасте 21 года и старше уровень курящих составляет 19%, то среди арабов он 40%.

Как сообщают в Минздраве, из-за курения ежегодно умирают около 8 тысяч израильтян, из которых 700 – пассивные курильщики, треть из которых подвергались воздействию табачного дыма на рабочих местах, в гостях и в общественных местах.

На заседании Гротто также сообщил, что его ведомство разрабатывает серию законопроектов, которые приравняют е-сигареты к обычным.
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