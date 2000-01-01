26.12 00:33 MIGnews.com

Диетологи подсказали "вкусный" способ укрепить иммунитет

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Врачи определили, с помощью какого варенья можно эффективно укрепить иммунную систему.Так, облепиховое варенье является настоящим природным лекарством, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.Еще одним полезным вареньем врачи назвали клюквенное варенье. Оно также богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний.Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.Также как отмечается, большую пользу имеет варенье из черноплодной рябины. Плоды рябины давно применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Варенье из этой ягоды помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать давление, а также очистить сосуды.Еще черноплодная рябина эффективно защищает организм от простудных заболеваний, оказывая противоаллергическое и антиоксидантное действие.