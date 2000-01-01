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Два младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде 25.12 11:23   MIGnews.com

Два младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде

Портал ynet  сообщает о том, что два недоношенных младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде после того, как заразились опасной бактерией  Calabasiala pneumonia.

Младенцы скончались десять дней назад. Еще несколько младенцев заражены бактерией.

Бактерия особенно опасна из-за того, что в некоторых случаях устойчива к антибиотикам.

 Calabasiala pneumonia является одной из четырех наиболее распространенных бактерий, которыми заражаются в израильских больницах.

В Израиле каждый год умирает от 5 до 7 тысяч человек в результате подобных случаев заражения.

Больница Ассута заявила, что “придерживается наивысших стандартов гигиены” в родильных отделениях, и что “на настоящий момент еще не доказано, что причиной смерти младенцев стало заражение указанной бактерией”.


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