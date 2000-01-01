Два младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде
Портал ynet сообщает о том, что два недоношенных младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде после того, как заразились опасной бактерией Calabasiala pneumonia.
Младенцы скончались десять дней назад. Еще несколько младенцев заражены бактерией.
Бактерия особенно опасна из-за того, что в некоторых случаях устойчива к антибиотикам.
Calabasiala pneumonia является одной из четырех наиболее распространенных бактерий, которыми заражаются в израильских больницах.
В Израиле каждый год умирает от 5 до 7 тысяч человек в результате подобных случаев заражения.
Больница Ассута заявила, что “придерживается наивысших стандартов гигиены” в родильных отделениях, и что “на настоящий момент еще не доказано, что причиной смерти младенцев стало заражение указанной бактерией”.