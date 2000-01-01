25.12 07:10 MIGnews.com

Стало известно, кому нельзя употреблять красную икру

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Красная икра хоть и богата витаминами и минералами, но очень калорийная и насыщена солью, что может усугубить проблемы с сердцем.Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в комментарии "Лайфу".По ее словам, при правильном выборе красная икра может быть крайне полезным для организма продуктом. Но не всем можно злоупотреблять этим продуктом. Икра содержит большое количество холестерина и натрия, а избыток данных веществ может быть очень вреден для людей с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Этот продукт отличается высокой калорийностью, о чем следует помнить людям с проблемами веса и желающим похудеть.Для здоровья диетолог рекомендует употреблять ежедневно не более 30–50 граммов икры лососевых в день. В этом продукте содержится витамин D3, в котором организм особенно нуждается зимой в отсутствие солнечного света.Кроме того, икра лососевых содержится большое количество других витаминов, а также протеинов и жирных кислот омега-3, которые составляют основу клеточных оболочек и участвуют в синтезе гормоноподобных веществ. Умеренное потребление этого продукта оказывает организму существенную поддержку зимой, укрепляет его, делая более стойким к воздействию инфекций.