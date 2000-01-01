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flickr 25.12 23:23   MIGnews.com

Фруктовые соки увеличивают риск развития болезней печени

Израильские ученые предупреждают: считать все фруктовые соки полезны - ошибка! Более того, многие из них не менее вредны, чем сладкая газировка и увеличивают риск развития заболевания жировой гепатоз (болезнь жирной печени).

Об этом свидетельствуют результаты масштабных исследований. При этом, выпивая более литра сока в день, даже свежевыжатого, риск заболевания увеличивается в 5 раз. Также повышается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимость исследования вызвана тем, что многие израильтяне и их дети в больших количествах пьют фруктовые соки, не зная, что содержание фруктозы и сахара в них пагубно отражается на здоровье печени. Безопасным называют 1 стакан сока и употребление фруктов в свежем виде.
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