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Популярные лекарства могут вызвать остановку сердца | Фото:25.11 02:34   MIGnews.com

Популярные лекарства могут вызвать остановку сердца

Ряд популярных препаратов, которые свободно продаются в обычных аптеках, способны вызвать преждевременную остановку сердца.

О соответствующих исследованиях профессора кардиологии Гуннара Гисласон сообщает популярный медицинский журнал European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.

Так, неожиданных «сюрпризов» можно ожидать, например, от таких препаратов, как диклофен и ибупрофен.

По ее словам, рецепты на такие препараты начнут выдавать только тогда, когда миру станет известно о конкретных смертельных случаях. Если же такие препараты определенный человек принимает регулярно, то ученые советуют уменьшить их дозировку до 1,2 г в день, а потом отказаться и вовсе.


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