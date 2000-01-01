Популярные лекарства могут вызвать остановку сердца
Ряд популярных препаратов, которые свободно продаются в обычных аптеках, способны вызвать преждевременную остановку сердца.
О соответствующих исследованиях профессора кардиологии Гуннара Гисласон сообщает популярный медицинский журнал European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.
Так, неожиданных «сюрпризов» можно ожидать, например, от таких препаратов, как диклофен и ибупрофен.
По ее словам, рецепты на такие препараты начнут выдавать только тогда, когда миру станет известно о конкретных смертельных случаях. Если же такие препараты определенный человек принимает регулярно, то ученые советуют уменьшить их дозировку до 1,2 г в день, а потом отказаться и вовсе.