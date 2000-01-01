25.11 02:34 MIGnews.com

Популярные лекарства могут вызвать остановку сердца

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Ряд популярных препаратов, которые свободно продаются в обычных аптеках, способны вызвать преждевременную остановку сердца.О соответствующих исследованиях профессора кардиологии Гуннара Гисласон сообщает популярный медицинский журнал European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.Так, неожиданных «сюрпризов» можно ожидать, например, от таких препаратов, как диклофен и ибупрофен.По ее словам, рецепты на такие препараты начнут выдавать только тогда, когда миру станет известно о конкретных смертельных случаях. Если же такие препараты определенный человек принимает регулярно, то ученые советуют уменьшить их дозировку до 1,2 г в день, а потом отказаться и вовсе.